Bei der ARD hätten Lennert Brinkhoff alle Türen offen gestanden, doch er hat andere Pläne. Foto: David Nienhaus

Lennert Brinkhoff hat beim SWR eine steile Karriere gemacht. Er moderiert im Fernsehen und berichtet von der Fußballnationalmannschaft. Mit 37 Jahren kündigt er, weil die Sportbegeisterung bei der Arbeit verloren gegangen ist. Die Hintergründe zu seinem Abschied.









Heute ist Gelbfiebertag. Was Lennert Brinkhoff aber nicht daran hindert, pünktlich am vereinbarten Treffpunkt zu erscheinen. Das wird ein Heimspiel für den Sportmoderator, ist er doch auch nebenbei Mitinhaber der Cafébar Kaleya in der Stuttgarter Neckarstraße. Gerade hat Lennert Brinkhoff eine weitere Etappe seines persönlichen Impfmarathons abgespult, der Gesundheitsschutz bieten soll für das große Ziel: Südamerika.