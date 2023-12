Subventionen fürs städtische Klinikum: Drei Krankenhäuser attackieren die Klinikpolitik der Stadt

7 Das Klinikum der Stadt Stuttgart. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die drei großen freigemeinnützigen Krankenhäuser in Stuttgart sehen sich „existenziell bedroht“. Grund für die prekäre Lage seien neben der Klinikreform des Bundes die hohen Subventionen der Stadt für ihr eigenes Klinikum.











In seiner Sitzung vorige Woche hat der Gemeinderat einstimmig dem Klinikum der Stadt 30 Millionen Euro bewilligt. Das Geld ermöglicht es diesem, das Krankenhaus vom Roten Kreuz (RKK) in Bad Cannstatt, die Lungenfachklinik des Sana-Konzerns, und dessen Herzchirurgie in Mitte zu übernehmen. Dadurch kann das städtische Klinikum sein Angebot um die Herzchirurgie erweitern und ein großes Lungenzentrum bilden. Die Übernahmen diene, so die Begründung, der „Sicherung des Versorgungsauftrags“ und der „wirtschaftlichen Konsolidierung“. Dabei erhält das Klinikum von der Stadt seit Langem jedes Jahr einen Defizitausgleich im hohen zweistelligen Millionenbereich.