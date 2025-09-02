Stuttgarts größte Arbeitgeber: Wer ist der größte Arbeitgeber? Das ist Stuttgarts „einflussreiche Elf“

Die „Big 5“ mit Bosch und Porsche sind die größten Arbeitgeber der Stadt. Genauso wichtig ist die „einflussreiche Elf“ mit LBBW, Allianz und EnBW – und handfesten Überraschungen.
Fünf Arbeitgeber bieten in Stuttgart mehr als 100.000 Arbeitsplätze, wie unsere Befragung bei den größten Unternehmen, Verwaltungen und Behörden gerade ergab. Doch neben den „Big 5“ – also dem Land Baden-Württemberg, Bosch, der Stadt Stuttgart, Porsche und Mercedes – gibt es in Stuttgart weitere Firmen, die man als „die einflussreiche Elf“ bezeichnen könnte, ein komplettes Unternehmens-Fußballteam.