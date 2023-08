17 Stephanie Mair-Huydts zeigt in ihrem Büro die bekannteste Marke im Reiseführer-Kosmos von Mair Dumont. Den Marco Polo hat ihr Vater gegründet, sie selbst feiert mit der „Eskapaden“-Reihe große Erfolge. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Stephanie Mair-Huydts führt auf den Fildern den größten Reiseverlag der Welt. Fast jeder hatte schon einmal einen Marco Polo, Baedeker oder Dumont im Gepäck. Wie schafft die Stuttgarterin mit der abenteuerlichen Familiengeschichte das?









Von Down Under geht es die Treppen hinauf über Berlin nach New York, wo sich auf der zweiten namensgebenden Etage die Tür in die Welt von Stephanie Mair-Huydts öffnet. Hunderte Reiseführer und viele Familienbilder flankieren die Bürowände, am Regal lehnt ein Hula-Hoop-Reifen, den die Verlegerin von MairDumont in mancher Pause schwingt. Hier blickt sie über die Fildern zum Stuttgarter Flughafen, wo in diesen Ferientagen Tausende Passagiere mit ihren Reiseführern hinausfliegen, nach Sizilien, Griechenland oder Fidschi. „Ich liebe Ausblicke wie diese“, sagt sie. Auch deshalb fühle sie sich in der Region Stuttgart mit all ihren Hügeln wohl.