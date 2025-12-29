Stuttgarter Krippenspiel in der ARD: „Ekelhaft und unwürdig“ – Christmette in St. Maria provoziert

Die von der ARD aus der Stuttgarter Kirche St. Maria übertragene Christmette kam nicht bei allen gut an. Nun äußert sich der Pfarrer zu seinem radikal menschlichen Bild von Gott.
Licht und die Menschwerdung Gottes stehen im Mittelpunkt einer katholischen Christmette. In diesem Jahr übertrug die ARD den festlichen Gottesdienst aus der Stuttgarter Kirche St. Maria. „So viel Mensch war nie“ lautete das Motto der von Hörfunkpfarrer Thomas Steiger gestalteten Weihnachtsmesse; das Krippenspiel einer Künstlerin machte es auf ungewöhnliche Weise anschaulich: Milena Jorek zeigte einen echten Menschen, der sich im Stroh wand.