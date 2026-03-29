Stuttgarter Kickers: Vertragsgespräche vor dem Start – davon hängt Marco Wildersinns Zukunft ab

Die Gespräche mit Trainer und Spielern über ihre Zukunft bei den Stuttgarter Kickers sollen Ende März anlaufen. Bei den Entscheidungen spielt der Budgetrahmen eine wichtige Rolle.
Der Zuschauer auf der Haupttribüne des Gazi-Stadions schrie in der Nachspielzeit lautstark in Richtung Schiedsrichter: „Erlöse uns, pfeif ab!“ Die Bitte an den Unparteiischen Niklas Diehm aus dem DFB-Perspektivkader (beobachtet von Felix Brych/Leiter für Talententwicklung und Spitzencoaching der Schiedsrichter) lag zum einen an den extrem ungemütlichen, nasskalten äußeren Bedingungen. Zum anderen aber auch an der wenig erwärmenden Darbietung der Stuttgarter Kickers im Regionalligaspiel gegen den FC Bayern Alzenau.