Stuttgarter Kickers: Steigt Wolfgang Geiger im Nachwuchsbereich der Blauen ein?

Als Co-Trainer, Sportlicher Leiter und Chefscout war Wolfgang Geiger für einige Proficlubs tätig. Nun ist er bei den Stuttgarter Kickers für den Nachwuchsbereich heiß im Gespräch.

Wolfgang Geiger gehört zu den größten Fußballexperten in Württemberg. Und der Mann aus Rottenburg-Kiebingen arbeitete meistens im Hintergrund. Nun soll der 68-Jährige nach Informationen unserer Redaktion sein Wissen beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers einbringen. Und zwar hauptsächlich im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ).

Trainerentwickler als Hauptaufgabe Geplant ist offenbar, dass Geiger als Trainerentwickler im Unterbau tätig sein soll. Dieses Projekt wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für NLZ-Clubs finanziell unterstützt. Darüber hinaus könnte der Routinier auch im Bereich Souting und Kaderentwicklung die sportliche Leitung unterstützen. Formaler Nachfolger des am Saisonende ausscheidenden NLZ-Leiters Norbert Stippel wird er nicht. Dieses Amt soll wohl intern neu besetzt werden. Im Gespräch ist Thomas Christ, aktuell Koordinator im Aufbaubereich U12 bis U15 bei den Blauen.

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Zuletzt war Geiger bis 2022 Leiter der Nachwuchsabteilung bei FK Qairat Almaty, einem Top-Club in Kasachstan. Trainer dort war der frühere VfB-Jugendspieler und -coach Aloscha Shpilevski, der inzwischen als Coach in der russischen ersten Liga bei FK Pari Nizhniy Novgorod arbeitet. Davor hießen Geigers Stationen RB Leipzig (standortübergreifender Helfer von Ralf Rangnick), TSG Hoffenheim (Leitung Scoutingabteilung), FC Augsburg (u.a. Co-Trainer von Rainer Hörgl), 1. FC Köln (u.a. Assistent von Uwe Rapolder), Hannvoer 96 (Assistent von Ralf Rangnick), 1. FC Saarbrücken (Co-Trainer von Thomas van Heesen) und VfB Stuttgart.

Zu den Weiß-Roten hatte ihn einst der damalige Manager Dieter Hoeneß geholt. Der der im positiven Sinne fußballverrückte Wolfgang Geiger war unter anderem beim Gewinn der deutschen Meisterschaft Videoanalyst von Christoph Daum und Nachwuchskoordinator.

Ein Faible für den Stadtrivalen aus Degerloch hatte Geiger übrigens schon damals. Der frühere VfB-Jugenleiter Frieder Schrof und Ex-Zeugwart Jochen Sietz nannten den ehemaligen Landesligaspieler des FC Rottenburg und von TuS Ergenzingen schon mal den „blauen Wolfgang“.