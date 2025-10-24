Stuttgarter Hauptbahnhof: Stuttgart-21-Eröffnung ohne Mercedes-Stern am Bahnhof

Zur Eröffnung von Stuttgart 21 fehlt dem Bahnhofsturm sein Stern: Der Mercedes-Stern bleibt länger im Exil als geplant – erst 2027 soll er auf den Turm zurückkehren.

Die Eröffnung von Stuttgart 21 – von der Deutschen Bahn angepeilt für Dezember 2026 – wird unter keinem guten Stern stehen. Das gilt zumindest dann, wenn man das Logo des Automobilbauers Daimler für einen solchen hält. Denn der Mercedes-Stern, der 2021 baustellenbedingt seinen angestammten Platz auf dem Bahnhofsturm hatte räumen müssen, kehrt deutlich später zurück, als bei seiner Demontage vorgesehen. Zur Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs wird der Turm des historischen Bahnhofsgebäudes jedenfalls ohne Stern dastehen.

Die Bahn zeigte sich bei dem aufwendigen Abbau des Firmenlogos im März 2021 zuversichtlich, dass der Stern im Jahr 2025 aus seinem vorübergehenden Exil vor dem Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt an seinen Stammplatz in gut 50 Meter Höhe über der Innenstadt würde zurückkehren können. Jetzt, gut zwei Monate vor Ablauf dieser Frist, räumt die Deutsche Bahn auf Anfrage ein, dass der Stern erst mit Verspätung wieder aufgehen wird.

Rückkehr des Mercedes-Stern zum Bahnhof frühestens 2027

„Der Mercedes-Stern wird im Jahr 2027 am Ende der kompletten Sanierung des Bonatzbaus wieder auf dem Turm montiert“, sagt ein Bahnsprecher. Grund dafür sind die Sanierungsarbeiten im und am denkmalgeschützten Bonatzbau, die seit 2021 laufen. Vergangene Woche feierte die Bahn Richtfest. Zum Auftakt der Arbeiten verkündete der Schienenkonzern: „Ende März 2021 zieht der Stern wegen der Modernisierung des Bonatzbaus vorübergehend um und gastiert am Mercedes-Benz Museum. 2025 kehrt der Stern zurück auf den sanierten Turm am neuen Stuttgarter Hauptbahnhof“. Das lässt sich so nicht halten.

Die Bahn möchte möglichst viele Teile des Bonatzbaus saniert haben, wenn von Ende 2026 an das Bauwerk als Zugang zum neuen Durchgangsbahnhof dienen soll und damit seine Funktion als Empfangsgebäude zurückerhält. Naturgemäß liegt daher der Fokus der Arbeiten auf jenen Flächen, die der Erschließung der neuen Bahnsteighalle dienen. Der Turm gehört nahe liegender Weise nicht dazu. „Die Arbeiten an der Besucherterrasse auf dem Turm und somit auch für die Montage des Mercedes-Sterns haben für die Inbetriebnahme der Verkehrsstation keine Priorität und wurden deshalb verschoben“, sagt der Bahnsprecher.

Mercedes-Stern prägte fast 70 Jahre die Stadtsilhouette

Bis zu seiner Demontage im März 2021 drehte sich der Stern fast 70 Jahre lang auf dem Bahnhofsturm und wurde so zum festen Bestandteil der Stadtsilhouette. Dass das Logo eines Automobilkonzerns auf einem Gebäude prangte, das dem Bahnverkehr dient, war den Wiederaufbaubemühungen der Stadt nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs geschuldet. Um Geld für die Instandsetzung des von den Kriegsfolgen gezeichneten Bonatzbaus aufzutreiben, sollten Flächen am Gebäude für Werbezwecke vermietet werden. Und den Platz an der Spitze sicherte sich das größte Unternehmen in der Stadt.

Der Stern vor dem Mercedes-Benz-Museum. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Stern, der dem Automobilkonzern gehört, steht nun seit mehr als vier Jahren vor dem Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt. Auf Tafeln wird seine Geschichte erzählt. Sein Exil verlängert sich bis ins Jahr 2027.