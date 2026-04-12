Biohacking gilt längst nicht mehr als Nischentrend für Tech-Eliten. Ein Besuch auf der Stuttgarter Messe zeigt, wer heute nach mehr Gesundheit und einem längeren Leben sucht.
Am Sonntagnachmittag sind die Hallen der Stuttgarter Frühjahrsmesse noch gut gefüllt. Der große Andrang scheint am letzten Messetag zwar bereits abgeebbt, doch zwischen den Ständen wird weiterhin geschlendert, stehen geblieben, ausprobiert. Die Messe versteht sich als Deutschlands größter Verbund rund um bewusstes Genießen. Und mittendrin rückt ein Thema in den Fokus, das weniger nach Genuss klingt als nach Disziplin.