Stuttgarter Buchwochen 2025: Wie Romantasy und junge Leserinnen den Buchmarkt beleben

Die 75. Stuttgarter Buchwochen feiern Jubiläum – und mit einem Blick auf junge Literatur die Zukunft des Lesens. Ein vielfältiges Programm lädt zum Stöbern und Mitmachen ein.
Geheimnisvolle Landschaften, ornamentale Muster oder züngelnde Flammen: Bücher werden bunter. Viele machen nicht mehr nur mit ansprechenden Covern auf sich aufmerksam, sondern sind ein rundum gestaltetes Gesamtkunstwerk. Solche aufwendig illustrierten Buchschnitte sind in diesem Jahr auch Thema bei den Stuttgarter Buchwochen. Mit gutem Grund: Sie zieren Veröffentlichungen aus dem Bereich Romantasy, und gerade dieser Mix aus den Genres Romantik und Fantasy und sein junges, begeistertes Lesepublikum bescheren der Buchbranche überraschenden Aufwind.