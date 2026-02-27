Arnd Franz warnt in einem Interview vor massiven Jobverlusten durch den Verbrenner-Vorschlag der EU-Komission. Der Mahle-Chef äußert sich auch zur E-Auto-Förderung kritisch.
Mahle-Chef Arnd Franz hat den Plan der EU-Komission für Verbrenner kritisiert und vor einem Wegfall zahlreicher weiterer Jobs beim Stuttgarter Autozulieferer gewarnt. Werde das bisherige Verbrennerverbot nicht stärker geöffnet als bisher vorgeschlagen, „wird das noch einmal massiv Arbeitsplätze kosten“, sagte er im Interview mit der „Welt“ und dem „Business Insider“.