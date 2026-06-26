Mercedes verschärft den Sparkurs: Ein Tarifbaustein wird verschoben, Verlagerungen ins Ausland angekündigt. Der Konzern spricht von einer „dramatischen“ Lage.

Seit langem fordert Mercedes-Chef Ola Källenius eine Entlastung bei den Kosten am Standort Deutschland. Nun will es der Konzern nicht mehr bei Forderungen belassen. Mit einer Sofortmaßnahme und einer ganzen Reihe weiterer Schritte will der Vorstand das Ruder herumreißen, um die deutschen Standorte wieder wettbewerbsfähig zu machen – denn nach Ansicht der Unternehmensführung sind sie das derzeit nicht mehr.

Als Sofortmaßnahme hat der Vorstand beschlossen, den im Juli fälligen Transformationsbaustein in Deutschland nicht auszuzahlen, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens an alle Beschäftigten in Deutschland, das unserer Zeitung vorliegt. Das Unternehmen macht damit von einer Öffnungsklausel im Tarifvertrag Gebrauch, die bei einer schlechten wirtschaftlichen Lage eine Verschiebung oder auch Streichung dieses Tarifbausteins ermöglicht. Dieser wird jährlich fällig und beträgt 18,4 Prozent des regelmäßigen individuellen Monatsentgelts. Man wolle diesen Baustein nun „entsprechend der Vereinbarung im Tarifvertrag zunächst ins nächste Jahr verschieben“.

Mercedes-Vorstand hat Sofortmaßnahme beschlossen

In dem Schreiben zeichnet die Unternehmensleitung ein düsteres Bild der Lage an den deutschen Standorten. Trotz aller Anstrengungen sei die Situation „heute in Deutschland dramatisch“. Jede Vergabe neuer Produkte und jede Zuweisung von Aufgaben an deutsche Standorte verschlechtere die relative Kostenposition. Der Erfolg der Produktoffensive drohe „zu verpuffen, wenn zu hohe Kosten die Erträge auffressen“.

Eine Konsequenz daraus lautet laut Schreiben: „Die Arbeitsstunde muss günstiger werden – in Entwicklung, Vertrieb, Verwaltung und Produktion.“ Der „direkte und in unseren Augen fairste Weg“ sei, „in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr zu arbeiten“. Für Führungskräfte sei zusätzlich zu den Nullrunden bei den Gehältern in den vergangenen beiden Jahren bereits ein neues Bonussystem vereinbart worden, das die Vergütung noch stärker an den Unternehmenserfolg koppelt.

Im April stellte Mercedes auf der Auto-China in Peking, der weltgrößten Automesse der Welt, aus, Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Mercedes-Benz wolle „Prozesse radikal beschleunigen und gewachsene Strukturen verschlanken“. Zugleich werde das Unternehmen in Produktion und Verwaltung stärker als bisher auf Standorte im Ausland setzen. „Manche Produkte und Verwaltungsfunktionen werden wir künftig an wettbewerbsfähigere internationale Standorte verlagern, um den Erfolg des Unternehmens langfristig zu sichern“, heißt es in dem Schreiben.

Zugleich müssten alle weltweiten Standorte und Tochtergesellschaften ihren Beitrag leisten und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern.

Mercedes befinde sich bei der Beschäftigungsstruktur in Deutschland in einer besonderen Situation. Kein anderer Hersteller beschäftige pro produziertem Fahrzeug so viele Mitarbeiter in Deutschland wie Mercedes-Benz. Während 15 Prozent des Absatzes in Deutschland erzielt würden, arbeiteten hier rund zwei Drittel aller Beschäftigten. „Unsere Werkskapazität in Deutschland liegt deutlich über dem Bedarf.“

Zudem sei der Krankenstand im internationalen Vergleich „teils um ein Vielfaches höher“, während die Zahl der jährlichen Arbeitstage niedriger ausfalle. Der Standort Deutschland habe „stark an Wettbewerbsfähigkeit verloren“. Auch Mercedes-Benz falle bei den Kosten seit Jahren spürbar hinter Standorte im Ausland zurück.

Chinesischer Markt: eine der großen Mercedes-Herausforderungen

Der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland ist dem Schreiben zufolge eine von drei zentralen Herausforderungen für den Konzern. Die beiden anderen seien die weltweiten Einschränkungen des Freihandels, die Fahrzeuge verteuerten und das exportorientierte Geschäftsmodell der vergangenen Jahrzehnte bedrohten. Zudem habe der Krieg im Nahen Osten den Absatz in der Region einbrechen lassen. Auch höhere Energiepreise und die Inflation belasteten das Geschäft.

Eine weitere große Herausforderung sei der chinesische Markt. „Der große Erfolg dort hat uns jahrelang erlaubt, kräftig zu wachsen – sowohl bei den Stückzahlen als auch finanziell.“ Davon habe auch Deutschland profitiert. Angesichts des harten Wettbewerbs unter lokalen Anbietern ließen sich die bisherigen Preise von Mercedes in China jedoch immer schwerer durchsetzen. Zugleich drängten chinesische Hersteller mit „sehr schlanken Kostenstrukturen und hoher Innovationsgeschwindigkeit“ verstärkt in neue Märkte, darunter Europa.

In den kommenden Wochen und Monaten wolle die Unternehmensleitung „mit der Arbeitnehmervertretung darüber sprechen, wie wir die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens in Deutschland sichern können. Wir stehen in gemeinsamer Verantwortung.“

Mercedes-Führung verbreitet auch Zuversicht

Gleichzeitig macht das Unternehmen deutlich, dass Veränderungen nicht nur zwischen den Tarifparteien und innerhalb des Konzerns notwendig seien, sondern auch auf politischer Ebene. „Wo immer wir Einfluss nehmen können, wollen wir das tun.“

Trotz der düsteren Analyse der Lage am Standort Deutschland verbreitet die Unternehmensführung auch Zuversicht. Die neuen Modelle CLA und GLC „überzeugen im Vergleichstest, räumen Preise ab und füllen die Auftragsbücher“, heißt es in dem Schreiben. Weitere wichtige Baureihen wie die S-Klasse sowie GLE und GLS würden bis zum Jahresende weltweit verfügbar sein. Mit dem VLE habe Mercedes zudem ein neues Segment geschaffen.

Allein in diesem Jahr investiere der Konzern 14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.

Der Unternehmensleitung sei „bewusst, dass wir Ihnen viel abverlangen“. Man wisse aber auch, „dass das Mercedes-Team gerade in schwierigen Situationen über sich hinauswächst. Und es wird sich lohnen.“