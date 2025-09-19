S-Bahnstation Mittnachtstraße: Region wirbt für neuen Umsteigebahnhof der S-Bahn in Stuttgart

Die neue S-Bahnstation Mittnachtstraße am Rand der Stuttgarter Innenstadt soll Pendlern Vorteile bringen – doch in Betrieb geht sie erst Mitte 2027.
Weil die Deutsche Bahn ihren Inbetriebnahmezeitplan für Stuttgart 21 vor gut zwei Monaten nochmals über den Haufen geworfen hat, müssen sich auch die Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn länger als gedacht gedulden, ehe sie den neuen S-Bahnhalt Mittnachtstraße nutzen können. Nach derzeit von der Bahn vorausgesagten Terminplan, sollen Mitte 2027 die ersten S-Bahnen an der neuen zentralen Umsteigestation Halt machen. Vom Stand der Arbeiten hat sich nun Alexander Lahl, Direktor des für den S-Bahnverkehrs zuständigen Regionalverbands ein Bild gemacht.