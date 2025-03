Stuttgart21: Probleme bei Anmeldung zu den Tagen der offenen Baustelle

Am Montag hat es massive Störungen bei der Anmeldung zu den Tagen der offenen Baustelle bei Stuttgart 21 gegeben. Erst hieß es auf der Internetseite des Veranstalters, dem Bahnprojektverein Stuttgart-Ulm, der Ticketshop sei „aufgrund einer hohen Nachfrage überlastet“. Im Verlauf des Tages wurden dann „technische Probleme“ geltend gemacht.

Baufortschritt macht Anmeldung erforderlich

Die Veranstaltung, bei der zwischen Karsamstag und Ostermontag die Bahnhofsbaustelle in der Innenstadt für Besucher geöffnet ist, findet in diesem Jahr unter geänderten Vorzeichen statt. Weil der Baufortschritt anders als in den Vorjahren nur eine beschränkte Zahl an Schaulustigen zulässt, hatte der Verein eine Anmeldepflicht verhängt. Pro Veranstaltungstag stünden 26 000 Tickets zur Verfügung.

Ansturm sorgt für Überlastung

Erst am späten Nachmittag gab der Sprecher des Vereins, David Bösinger, Entwarnung. Zuvor habe die „sensationelle und unglaublich hohe Nachfrage gleich in den ersten Stunden und am ersten Tag zu technischen Problemen bei unserem Dienstleister und damit zur Überlastung des Buchungssystems geführt“. Lediglich vereinzelte Buchungen seien erfolgreich abgeschlossen worden.