Louis Maraite, einst Sprecher der belgischen Bahn, zeigt beim Tourismustag Stuttgart, wie Antwerpen und Lüttich ihre neuen Bahnhöfe zu Publikumsmagneten machten.
Taugt ein Bahnhof zu mehr, als nur zu einem Ort des Ankommens oder Abfahrens? Kann eine Station alleine selbst zum Ziel einer Reise werden? Für Louis Maraite ist die klare Antwort darauf: Ja. Der Belgier hat in seiner Zeit als Sprecher der belgischen Staatsbahn (SNCB/NMBS) die Eröffnung zweier Bahnhöfe im Nachbarland begleitet, die heute auf so gut wie keiner Liste der imposantesten Bahnstationen dieser Welt fehlen: Antwerpen und Lüttich.