Stuttgart-Süd Mann bei Stadtbahn-Unfall schwer verletzt

Von red/aks 21. März 2018 - 16:02 Uhr

Am Mittwoch wird ein Mann bei einem Stadtbahn-Unfall an der Haltestelle Bopser in Stuttgart-Süd schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.





Stuttgart - Am Mittwochnachmittag hat sich auf Höhe der Haltestelle Bopser in Stuttgart-Süd ein Stadtbahnunfall ereignet, bei dem ein 81-Jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Laut Polizei wollte der 81-Jährige entlang des Fußgängerüberwegs die Stadtbahngleise überqueren und übersah dabei wohl die einfahrende Stadtbahn der Linie U7. Der 53-jährige Stadtbahnfahrer versuchte wohl noch eine Gefahrenbremsung einzuleiten, konnte den Zusammenstoß mit dem Senioren aber nicht mehr verhindern.

Die Stadtbahn erfasste den Mann und verletzte diesen schwer. Rettungskräfte versorgten ihn noch vor Ort und brachten ihn anschließen in eine Klinik. Die genau Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, wird aber von der Polizei als gering eingeschätzt.