Die Gewerbesteuer geht im Wochentakt zurück, nun liegt sie 2026 nur bei 700 Millionen Euro. In den Beratungen soll zunächst nur über Einsparungen gesprochen werden.
Die finanziellen Aussichten der Landeshauptstadt haben sich in Sachen Gewerbesteuer weiter verschlechtert. Die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat sind am Freitagnachmittag von Oberbürgermeister Frank Nopper, Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (beide CDU) und Fachleuten aus der Stadtkämmerei über neue, unerfreuliche Erwartungen ins Bild gesetzt worden.