Stuttgart bleibt ein teures Pflaster: 1000 Euro Miete für 70 Quadratmeter

Die Angebotsmieten sind im vergangenen Jahr wieder stark gestiegen. Foto: imago images

Das Wohnbarometer der Online-Plattform Immoscout 24 ermittelt stark steigende Mieten in Neubauten. Stuttgart ist die drittteuerste Großstadt in Deutschland.











Eine Neubauwohnung in Stuttgart mit 70 Quadratmetern kostete laut der Online-Platfform Immoscout 24 im vierten Quartal vergangenen Jahres 1187 Euro, eine Bestandswohnung 1000 Euro. Damit ist Stuttgart die drittteuerste Großstadt in Deutschland hinter München und Frankfurt. Das Wohnbarometer des Unternehmens zeigt höhere Preise bei der Neuvermietung über fast alle Regionen und Baualtersklassen hinweg. Die Nachfrage stieg im Jahresvergleich vor allem in den Metropolen und kreisfreien Städten, trotzt eines saisonbedingten Rückgangs im vierten Quartal. Der Stuttgarter Markt wird wie der in Leipzig als „besonders dynamisch“ beschrieben.