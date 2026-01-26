Stuttgart 21: Zehnte Auflage der Tage der offenen Baustelle bei Stuttgart 21

Zum zehnten Mal öffnet die Bahn die S-21-Baustelle für Besucher. Das Interesse war zuletzt hoch – eine wichtige Frage bleibt aber bei der Veranstaltung über Ostern unbeantwortet.
Es ist ein kleines Jubiläum, aber Feierstimmung dürfte kaum aufkommen. Die Tage der offenen Baustelle bei Stuttgart 21 finden dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Für das interessierte Publikum ist das schön, allerdings zeigt die Neuauflage auch: der Bau ist noch nicht so weit fortgeschritten, als dass die Veranstaltung nicht mehr stattfinden könnte.