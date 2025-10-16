Stuttgart 21: Wie viele Parkplätze werden am Hauptbahnhof benötigt?

Auf Beschluss der ökosozialen Mehrheit im Gemeinderat soll die Stadt prüfen, ob die Kurzzeitstellplätze reduziert werden können.
Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof ist noch nicht fertiggestellt, aber bereits jetzt entbrennen die Diskussionen um die Gestaltung des direkten Umfeldes. Vor allem an der Frage, wie viele Parkplätze rund um den Bonatzbau benötigt werden, scheiden sich die Geister. Auch vor dem Hintergrund der Pläne der Stadt, den Arnulf-Klett-Platz autofrei umzubauen und den City-Ring zu verlegen.