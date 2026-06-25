Die Folgen der neuesten Verschiebung von Stuttgart 21 für die, die jeden Tag auf die Bahn angewiesen sind, sind erheblich - und noch kaum zu überblicken.
Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Eröffnung von Stuttgart 21 auf 2031 verschoben werden soll – wenn der neue Tiefbahnhof bis dahin funktioniert. Am Freitag, 26. Juni, tritt der Lenkungskreis zusammen. Dort will Bahn-Chefin Evelyn Palla die Projektpartner Stadt und Region Stuttgart sowie das Land über Hintergründe und Planungen informieren. Was bedeutet aber die x-te Verschiebung für Nutzer des S- Bahn- und Regionalverkehrs oder der Gäubahn und für die Fußgängerwege am alten Hauptbahnhof? Unser Korrespondent Theo Westermann beantwortet die wichtigsten Fragen.