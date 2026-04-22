Stuttgart 21: Trostlose Zustände – neue Wege im Schlossgarten lassen weiter auf sich warten

Absperrgitter, Umwege, keine Barrierefreiheit: An der Haltestelle Staatsgalerie kommt der Wegebau nur langsam voran. Die Deutsche Bahn macht weiteren Abstimmungsbedarf geltend.
Rund um die Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und das Planetarium sieht es trostlos aus. Seit Jahren nimmt die Stuttgart-21-Baustelle die Fläche in Beschlag. Anfang des Jahres keimte Hoffnung auf, die Situation könne sich bessern, doch geschehen ist seitdem wenig. Spielen Deutsche Bahn und die Stadt an dieser Stelle Verantwortungs-Pingpong?