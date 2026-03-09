Der Winter hat erste Arbeiten am Pfaffensteigtunnel verzögert. Gleichzeitig gibt es Kritik an der Planung – und ein wichtiger Projektverantwortlicher verlässt die Deutsche Bahn.
Der für Stuttgarter Verhältnisse lange und kalte Winter hat die ersten zaghaften Arbeiten am Pfaffensteigtunnel, den die Bahn zwischen dem Stuttgarter Flughafen und der Gäubahnstrecke bei Böblingen bauen will, ausgebremst. „Aufgrund von schlechter Witterung musste das Abtragen des Ober- und Unterbodens kurzzeitig unterbrochen werden“, erklärt ein Bahn-Sprecher. Anfang Februar hatte die Bahn ohne viel Aufhebens mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen.