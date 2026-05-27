Stuttgart 21: Online-Petition entfacht Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof neu

Die Diskussion über die langen Wege zum Stuttgarter Hauptbahnhof bekommt neue Nahrung. Während die Deutsche Bahn frühestens Ende Juni eine neue Prognose wagt, wann Stuttgart 21 in Betrieb geht und damit die Umwege am Bahnhof obsolet werden, rückt nun immer stärker die Frage in den Fokus, wie Fußgängerinnen und Fußgänger bis zu diesem fernen Tage, komfortabler und auf kürzeren Wegen zu den Gleisen gelangen können.

Seit Jahren klagen Reisende über Umwege und verwirrende Routen rund um die Baustelle. Vor allem der Zugang vom Arnulf-Klett-Platz und aus Richtung Innenstadt gilt vielen als Zumutung. Die Situation könnte sich angesichts der unklaren Perspektive für die Fertigstellung von Stuttgart 21 noch länger hinziehen als bisher angenommen.

Neu in der Debatte ist nun eine Online-Petition unter dem Titel „Schluss mit Fernwanderwegen – kurze Wege zum Hauptbahnhof Stuttgart“. Initiiert wurde sie von Gero Treuner, dem zweiten Vorsitzenden des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Stuttgart. Die Petition fordert kurzfristige Verbesserungen für Fußgänger und einen direkten, barrierearmen Zugang zum Bahnhof. Die gegenwärtige Situation sei für Pendler, Reisende mit Gepäck, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen nicht akzeptabel. Noch ist der Zuspruch für die Petition überschaubar.

Fernwanderwege am Bahnhof Thema im Rathaus

Das Problem der langen Wege steht auch im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der die Linksfraktion im Stuttgarter Gemeinderat zusammen mit dem Verein zur Förderung des Schienenverkehrs am Montag, 1. Juni, 19 Uhr in den Großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses einlädt. „Durch Bonatzbau und Tiefbahnhof direkt zum Kopfbahnhof “ ist der Vortrag von Hans-Jörg Jäkel von den projektkritischen „Ingenieuren 22“ überschrieben.

Im Rathaus wird am kommenden Montag über die Fernwanderwege am Bahnhof gesprochen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

So könnten die Wege am Bahnhof kürzer werden

Zuletzt kamen mehrere Vorschläge auf dem Tisch, wie dem Problem beizukommen sei. Die Grünen in der Regionalversammlung haben sich dafür ausgesprochen, einen im Zuge von Stuttgart 21 entstandenen unterirdischen Gang zu nutzen, der am S-Bahnsteig am Hauptbahnhof beginnt und kurz vor den Kopfbahnhofgleisen endet. Das Problem: zwischen dem Tunnel und den oberirdischen Gleisen besteht ein erheblicher Höhenunterschied. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) brachte einen zusätzlichen Direktzugang ins Gespräch, der durch den sanierten Bonatzbau und übers Dach des neuen Tiefbahnhofs führen könnte. Da sich aber auch die Arbeiten im historischen Empfangsgebäude hinziehen, ist unklar, wann eine solche Wegeführung eingerichtet werden könnte.