Stuttgart 21: Neue Wege rund ums Planetarium und die Haltestelle Staatsgalerie

Die langen Umwege beim Bau von Stuttgart 21 sollen bis zum Herbst vorbei sein – zumindest in einem Teil des Mittleren Schlossgartens. Bis dahin gibt es aber weitere Einschränkungen.
Die Kritik an der Wegeführung rund um die Stuttgart-21-Baustelle reißt nicht ab. Zu weit und zu kompliziert seien die Wege für Reisende von der Stadt zu den Gleisen und umgekehrt. Erst Ende vergangenen Jahres sah sich ein Nutzer dazu veranlasst, in der Wander-App Komoot die Fußgänger-Route, welche rund um das bestehende Bahnhofsgebäude führt, als „Fernwanderweg“ mit Nord- und Südroute einzutragen. Für die „einfache Wanderung“ mit rund 1,1 Kilometer Länge seien demnach 17 Minuten notwendig, so der spöttische Kommentar.