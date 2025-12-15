Stuttgart 21: Neue Bahnchefin Palla erstmals im Lenkungskreis – was sind die Ergebnisse?

Der Lenkungskreis berät unter Vorsitz der Bahnchefin Evelyn Palla die verfahrene Situation bei Stuttgart 21. Klar ist eigentlich nur, dass vieles im Unklaren ist.
Stuttgart 21 bleibt ein Vorhaben mit vielen Fragezeichen. Nach dem Debakel um das neuerliche Eingeständnis der Bahn, den neuen Bahnhof und die langen Tunnelstrecken unter Stuttgart auch im Dezember 2026 nicht in Betrieb nehmen zu können, hat die Sondersitzung des Lenkungskreises, in dem Vertreter von Bahn, Land, Stadt und Region zusammen gekommen, am Montag keine neuen Erkenntnisse gebracht. Mit dem Terminplan will sich die Bahn Zeit lassen.