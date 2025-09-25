Stuttgart 21: Kappung der Gäubahn – droht am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen ein Chaos?

Im Frühjahr 2027 will die Bahn die Gäubahnstrecke in Stuttgart-Vaihingen für mindestens fünf Jahre kappen. Kritiker haben jetzt versucht zu simulieren, was das für Bahnfahrer bedeutet.
Kritiker der Gäubahn-Kappung haben mit Sack und Pack den erzwungenen Umstieg von Reisenden im Fern- und Regionalverkehr am S-Bahnhof Stuttgart-Vaihingen „getestet“. Mit den rund 50 Mitstreitern, die am frühen Donnerstagmorgen entlang der Gäubahnstrecke zwischen Konstanz und Böblingen zugestiegen waren, hatte das Vorhaben von vornherein einen eher symbolischen Charakter. Das ganz große Gedränge konnten die Aktivisten, die auf Einladung des Bündnisses Pro Gäubahn und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) einen erzwungenen Umstieg im S-Bahnhof Vaihingen „testeten“ – oder genauer gesagt: testweise herbeiführen wollten – so noch nicht erreichen.