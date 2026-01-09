Stuttgart 21: Grünes Licht für Pfaffensteigtunnel

Der Bau des rund elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnels zwischen dem Flughafen Stuttgart und der Gäubahn ist genehmigt. Die Bahn will im Februar mit den Bauarbeiten beginnen.
Der Bau des rund 11 Kilometer langen Pfaffensteigtunnels der Deutschen Bahn zwischen dem Flughafen Stuttgart und der Gäubahnstrecke bei Böblingen ist genehmigt. Das bestätigt ein Sprecher der zuständigen Behörde. „Das Eisenbahn-Bundesamt hat inzwischen den Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben erlassen“. Dieser Beschluss kommt der Baugenehmigung gleich. Noch im Dezember hatten Kritiker genau vor diesem Schritt gewarnt.