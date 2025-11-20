Stuttgart-21-Debakel: Das muss die Bahn jetzt liefern – und das kommt auf die Stuttgarter zu

Nach dem erneuten S-21-Debakel sind viele Fragen unbeantwortet: Der Zeitplan ist perdu, das Vertrauen bröckelt, und für Pendler wie Stadt drohen neue Belastungen. Eine Analyse.
Am Tag nach dem Stuttgart-21-Debakel sind mehr Fragen offen als je zuvor. Klar ist eigentlich nur: Stuttgart 21 wird nicht im Dezember 2026 eröffnet. Bei Antworten auf darüberhinaus gehende Fragen, wie etwa der nach einem neuen Eröffnungstermin, windet sich die Bahn und ergeht sich in wachsweichen Nicht-Aussagen. Wir tragen zusammen, welches die am dringendsten zu klärenden Aspekte sind, was von der Bahn und ihrer Projektgesellschaft erwartet werden muss – und welche Rolle dabei der neuen Bahnchefin Evelyn Palla zukommt.