Stuttgart 21 auf den Fildern: So sieht es im neuen Flughafenbahnhof aus

10 Ein Bahnsteig am neuen Flughafenbahnhof erhält seinen Belag. Foto: Privat

Der neue Flughafenbahnhof nimmt Gestalt an. Doch welche Fernzüge werden am Airport und an der Landesmesse halten? Die Regional-CDU fordert Klarheit von der Bahn.











Schwellen liegen bereit zum Einbau, teilweise sind auch schon die Schienen entlang der Bahnsteige verlegt. Die Wartebereiche an den Gleisen bekommen ihren Bodenbelag: der Bahnhof zwischen Stuttgarter Flughafen und dem Messegelände, der im Zuge von Stuttgart 21 entsteht, nimmt Formen an. Sollte die Deutsche Bahn ihren Zeitplan und ihr Inbetriebnahmekonzept nicht abermals über den Haufen werfen müssen, halten in dem tief unter der Messepiazza gelegenen Bauwerk in weniger als 18 Monaten die ersten Züge mit Fahrgästen.