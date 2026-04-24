Tobias Welz steht nach dem 2:1-Sieg des Pokalsiegers gegen den SC Freiburg in der Kritik – und der VfB-Angreifer spricht dabei Klartext.
Als Tobias Welz nach Mitternacht die MHP-Arena verließ, da beherrschte der Schiedsrichter aus Wiesbaden noch lange die Diskussionen – auf beiden Seiten. Sowohl der SC Freiburg kritisierte die Leistung des Unparteiischen als auch ein Spieler des VfB Stuttgart. Deniz Undav sprach Klartext. „Einen krasseren Fehler, glaube ich, kannst du nicht machen als Schiedsrichter. Gut für uns natürlich, aber das darfst du nie und nimmer wegpfeifen“, sagte der Fußballprofi des Titelverteidigers nach dem hoch spannenden 2:1-Halbfinalerfolg nach Verlängerung im DFB-Pokal.