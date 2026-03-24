Deniz Undav hat nicht nur einen Lauf. Der Angreifer hat sich grundlegend gewandelt, scheint aktuell über Wasser gehen zu können. Nun will er auch im DFB-Team wieder glänzen.
Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da war Deniz Undav am Boden. Der VfB hatte Mitte März gerade gegen Bayer Leverkusen 3:4 verloren. Undav hatte dabei gerade einmal 22 Minuten gespielt. Als Linksaußen, nicht auf seiner Lieblingsposition in der Sturmmitte. Sieben Saisontore und eine Vorlage in der Bundesliga standen zu dem Zeitpunkt auf seinem Konto. Die Nation-League-Spiele des DFB gegen Portugal und Italien musste er von der Bank aus beobachten. Eine sportliche Rolle war ihm nicht vergönnt. Kurzum: es lief überhaupt nicht für den Angreifer.