Stürmer des VfB Stuttgart: Griechenland oder Deutschland? Mathaios Tsigkas zweifach nominiert

1 Mathaios Tsigkas hatte in dieser Saison schon mehrfach Grund zum Jubeln – hier in der Youth League gegen Atalanta Bergamo. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Torjäger der U 19 steht bei zwei Verbänden im Fokus und hat sich vor den anstehenden Länderspielen für Griechenland entschieden. Für den DFB ist er aber weiter einsatzberechtigt, wobei die Regeln seit 2020 mehr Spielraum lassen.











Für Mathaios Tsigkas heißt es in den kommenden Tagen: Griechenland statt Cannstatt. Der Stürmer aus der U 19 des VfB Stuttgart steht im Kader für die beiden Testspiele der griechischen U 19 gegen Serbien an diesem Freitag und Dienstag, die jeweils um 13 Uhr in der Küstenstadt Volos angepfiffen werden.