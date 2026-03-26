Stürmer des VfB Stuttgart: Die Vertragsgespräche laufen – wie viel ist Undav dem VfB wert?

Julian Nagelsmann hält den Angreifer für unverzichtbar – doch in Stuttgart stellt man sich die Frage, zu welchen Bedingungen verlängert werden soll. Das sind die Knackpunkte.
An Fußball-Ideen mangelt es Julian Nagelsmann ja nicht. Und mit Blick auf den Angriff der deutschen Nationalelf hat der Bundestrainer eine klare Vorstellung: Kai Havertz als spielender Mittelstürmer, unterstützt von den unwiderstehlichen Jamal Musiala und Florian Wirtz. Sechs Zauberfüße, welche die Fantasie anregen und die gegnerischen Verteidigungsreihen schwach aussehen lassen.