Studium: So lang warten Studierende in Baden-Württemberg auf BAföG

Die Bearbeitung von BAföG-Anträgen dauert an manchen Standorten im Land enorm lang. Warum das so ist – und welche Veränderungen die zuständigen Ämter fordern.
Für die baden-württembergischen Studierendenwerke bedeutet der Herbst: Hochsaison. Denn in den Wochen und Monaten um den Start ins Wintersemester geht bei ihnen ein Großteil der BAföG-Anträge ein. Bis zu 992 Euro stehen Studierenden über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) monatlich zu. Wer die Sozialleistung anfordert, muss sich in Baden-Württemberg allerdings oftmals lange gedulden. An einigen Standorten beträgt die durchschnittliche Wartezeit gar fast ein halbes Jahr. Wir erklären, wo die grundsätzlichen Probleme und die regionalen Unterschiede liegen.