Studie zur Pünktlichkeit: Deutsche Bahn fährt weit hinterher

Im internationalen Vergleich der Zugpünktlichkeit schneidet der Staatskonzern erschreckend schlecht ab. Das bestätigt eine neue Studie für die Wissenschaftsvereinigung „Mehr Bahn“.
Evelyn Palla freut sich über kleine Fortschritte. Im März fuhren 62 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn AG zumindest halbwegs pünktlich, ein besserer Wert als zuvor, der zudem etwas über dem bescheidenen Ziel von nur 60 Prozent für 2026 liegt. Über Ostern schaffte die ICE-Flotte immerhin 70 Prozent, trotz des großen Andrangs von zwei Millionen Reisenden und vieler Baustellen im lange vernachlässigten Schienennetz. Das sei „ein starkes Signal für die Schiene“, betont die DB-Chefin, die den problembeladenen Staatskonzern wieder in die Spur bringen soll.