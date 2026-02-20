Strobl dankt Einsatzkräften: Narretei vorbei - Fastnacht im Südwesten bleibt friedlich

Mehr als eine halbe Million Menschen feierten friedlich Fastnacht in Baden-Württemberg. Warum das Innenministerium eine positive Bilanz zieht.
Die Masken sind verstaut, das Konfetti ist gefegt und so manch ein Alkohol-Kater überstanden – Baden-Württemberg blickt auf eine ausgelassene, friedliche Fastnacht zurück. Mehr als eine halbe Million Närrinnen und Narren feierten nach Auskunft des Innenministeriums in Stuttgart allein zwischen Samstag vergangener Woche und Aschermittwoch bei Umzügen und Straßenfesten im Land. Der größte Umzug in Freiburg lockte rund 100.000 Menschen an – bunt, laut und ohne größere Zwischenfälle.