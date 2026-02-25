Auch angesichts der Diskussion in Renningen: Die Stimmen für einen Bürgerentscheid über einen Windpark werden in Heimsheim lauter. Entscheidung im März.
Was in Weissach ohne Gegenstimmen das Gremium passierte, wurde im Heimsheimer Gemeinderat zum Stolperstein für die weitere Entwicklung des Windkraft-Projekts der beiden Gemeinden. Es sollten jeweils gleichlautende Beschlüsse gefasst werden, Vertragsverhandlungen mit einem von einer interkommunalen Vergabegruppe ausgewählten Projektierer aufzunehmen. Zusätzlich sollten eine Freiburger Kanzlei zur Rechtsberatung sowie die bisher schon tätige Kommunalberatung endura kommunal GmbH zur weiteren Begleitung beauftragt werden.