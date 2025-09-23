Streit in Leinfelden-Echterdingen: Moscheeverein lehnt Abriss ab: „Das kommt für uns nicht in Frage“

Der Verein für Kultur, Bildung und Integration (VKBI) hat schon vor Fristablauf der Stadt gegenüber eine Erklärung abgegeben. Der VKBI-Chef will die Entschädigungsfrage klären.
Bis Ende September hätte der Verein für Kultur, Bildung und Integration (VKBI) Zeit gehabt, sich bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen zu melden. Doch schon jetzt liegt ein Schreiben des muslimischen Vereins auf dem Schreibtisch von Oberbürgermeister Otto Ruppaner, wie er unserer Zeitung bestätigt. „Dieses gilt es nun unter anwaltlicher Begleitung inhaltlich zu prüfen und im Gemeinderat zu bewerten“, erklärt er. Über den Inhalt des Schriftstücks schweigt sich der Rathaushauschef aus.