Staugefahr in Stuttgart: Morgendliche Geduldsprobe im Berufsverkehr

Die S-Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ist gesperrt. Zeitgleich der Neubau des Abwasserkanals in der B14 gestartet. Die Folge: Tägliche Staus im morgendlichen Berufsverkehr.
Wer zur Zeit aus Richtung Nordosten nach Stuttgart kommen will, muss teilweise viel Geduld mitbringen. Die Bahnstrecke aus dem Rems-Murr-Kreis ist zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt für den kompletten Verkehr gesperrt. betroffen sind die S-Bahnlinie S2 aus Schorndorf und S3 aus Backnang. Die Deutsche Bahn (DB) hat einen Busersatzverkehr eingerichtet. Gleichzeitig haben die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau eines neuen Abwasserkanals in der Cannstatter Straße (B14) zwischen den Mineralbädern und dem Neckartor begonnen. Das bedeutet nicht nur für die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs deutlich längere Fahrtzeiten, sondern hat auch deutliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Vor allem im Berufsverkehr bilden sich auf den Einfallstraßen in die Landeshauptstadt lange Staus.