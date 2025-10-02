Start-up-Förderung in Stuttgart: Vormittags Schüler – nachmittags schon Unternehmer

In Stuttgart gründen Schülerinnen und Schüler binnen Stunden in einem Workshop ein Unternehmen. Möglich macht es die Start-up-Förderung des Landes. Was steckt dahinter?
Das Getränk für die passende Stimmung: „Mood Brew“ haben es die jungen Stuttgarter Erfinder genannt. Eine Variante ist anregend, aber alkohol- und koffeinfrei. Andere gibt es für ruhige oder glückliche Stunden. Sie alle sind mit natürlichen Pflanzensorten versetzt für 1,50 bis 2,30 Euro in der recycelbaren Aludose zu kaufen. „100 Prozent Gefühl, null Prozent Alkohol, null Prozent künstlicher Zucker“, wirbt das Team.