Städtebau bei Stuttgart 21: Debatte über Gleisflächen verschoben

Im Streit um die Zukunft der Gleisflächen nach Stuttgart 21 gibt es Entspannung: Die Stadt verschiebt die Beratung zur Freiflächengestaltung um eine Woche.
Im zuletzt schärfer werdenden Streit über die Zukunft der oberirdischen Gleisflächen nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 deutet sich eine Entspannung an. Die Stadt rückt von ihrem Plan ab, bereits am Dienstag im Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung und Technik über Planungsaufträge für die Freiflächengestaltung auf dem sogenannten A-2-Areal zu beraten, das sich von den heutigen Bahnsteigen bis zu den Bahnbrücken über die Wolframstraße erstreckt.