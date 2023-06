Stadtentwicklung in der Stuttgarter City

1 Auf dem Areal von der Jägerstraße bis zum unteren Bildrand soll ein Bürogebäude entstehen. Noch arbeitet das Rathaus aber an den planerischen Vorgaben. Foto: Arnim Kilgus/Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

An der Jägerstraße in der Stuttgarter Innenstadt sollen Büros und Geschäfte entstehen. Doch dort wie an der Bahndirektion wartet der Bauherr auf die Stadt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Noch klafft an der Jägerstraße eine große Grube, in der an der unterirdischen Verbindung zwischen der künftigen Bahnsteighalle von Stuttgart 21 und den dazugehörigen Tunnels gearbeitet wird. Bald sollen diese Arbeiten beendet sein, die Baustelle verschwindet deshalb aber nicht.