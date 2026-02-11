Die Zeiten der vollen Kassen sind vorbei. Soll die Stadt Geld für bierselige Feste ausgeben, während Reinigungsintervalle für Schultoiletten verlängert werden?
Angesichts von tiefroten Haushaltszahlen und einer langen Reihe von Kürzungen und Steuer- und Gebührenerhöhungen will die Landeshauptstadt auch beim Volks- und Frühlingsfest auf dem Wasen keinen Verlust mehr hinnehmen. Ohne eine Erhöhung des Platzgeldes für die Festzelte droht der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, die den Rummel im Auftrag der Stadt ausrichtet, allein für diesen Bereich in diesem Jahr ein Minus von rund 400 000 Euro.