Sprachförderung: Opposition und Verbände fordern Aufklärung über Juniorklassen

Kultusministerin Schopper stellt klar, dass Juniorklassen doch für nicht nur für deutschsprachige Kinder sind. Es gibt aber Irritationen über Formulierungen im Gesetz.
Die Nachricht, dass die Landesregierung laut dem Wortlaut des Schulgesetzes Kinder mit nichtdeutscher Herkunftssprache, die die deutsche Sprache noch nicht im erforderlichen Maße beherrschen, von der Förderung in den geplanten Juniorklassen ausnehmen will, hat Irritationen ausgelöst. Denn bei den Juniorklassen handelt es sich um das Herzstück des Sprachfit-Programms, mit dem die grün-schwarze Landesregierung Bildungsnachteile vor allem wegen fehlender Sprachkenntnisse ausgleichen will.