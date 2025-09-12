Sparrunde in der Landeshauptstadt: Baut Stuttgart Luxus? – OB Nopper bringt Haushalt verspätet ein

Die Verwaltung kommt mit ihrer Planung für den Etat 2026/2027 ins Schlingern. Infrastrukturvorhaben verteuern sich erheblich. Die Spardebatte beginnt mit Verzögerung.
Am kommenden Montag beginnt auch für die Stuttgarter Stadträte nach sechs Ferienwochen wieder die Arbeit. Der erste Termin, von Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) auf 10 Uhr im Kleinen Sitzungssaal angesetzt, wird wenig erquicklich. Fuhrmann wird den Bürgervertretern erneut einschärfen, dass die von den städtischen Ämtern für die Haushaltsplanung gemeldeten Investitionswünsche „den zur Verfügung stehenden finanziellen Raumen bei Weitem übersteigen“. So steht es in der Einladung. Also muss die Axt angesetzt werden.