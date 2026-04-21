Spardruck im Sozialen: Soziale Angebote auf dem Prüfstand – „Ist überlebensnotwendig“

Weil die Stadt in den kommenden Jahren hunderte Millionen Euro sparen muss, soll sich die soziale Infrastruktur tiefgreifend wandeln. Was bedeutet das – und wie weit ist der Prozess?
Auch in schlechten Zeiten gibt es einigermaßen beruhigende Nachrichten. So sagte Nora Yildirim, Sprecherin der Liga der Wohlfahrtspflege, in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses Stuttgart: „Es stimmt, die Träger kommen großteils einigermaßen zurecht mit den aktuellen Einsparungen.“ Gemeint sind die zehn Prozent Kürzungen bei den Fördermitteln der Stadt, die im Zuge des Doppelhaushaltes 2026/27 beschlossen wurden. Teilweise würden Träger nun Gelder – soweit möglich – intern umschichten.