Der VfB Stuttgart hat es geschafft! Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewinnt das Finale um den DFB-Pokal am Samstagabend gegen Arminia Bielefeld mit 4:2 (3:0) und bringt den Pott nach Stuttgart.

Die Weichen dafür stellte der VfB im Berliner Olympiastadion bereits in Hälfte eins. Durch Tore von Nick Woltmade (15. Minute), Enzo Millot (22.) und Deniz Undav (28.) lag der Favorit schnell mit 3:0 gegen den Drittligameister in Führung. So ging es auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang ließen die Schwaben nichts mehr anbrennen. Millot sorgte mit seinem zweiten Tor zum 4:0 (66. Minute) für die endgültige Entscheidung. Julian Kania gelang in der 82. Minute der Ehrentreffer. Josha Vagnoman traf kurz darauf noch unglücklich ins eigene Netz (85.). Doch gezittert wurde nur ganz kurz, es sollte bei dem 4:2 bleiben.