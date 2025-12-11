Christina Onassis wuchs im Schatten eines gigantischen Reichtums auf - und zerbrach daran. Vier Ehen, extreme Einsamkeit, familiäre Tragödien und ein Leben im Übermaß prägten die Milliardärstochter, die mit nur 37 Jahren starb. Am 11. Dezember hätte sie ihren 75. Geburtstag gefeiert.
Armes, reiches Mädchen. Sie hat es oft genug zu hören bekommen. Ob sie wollte oder nicht. Meist wollte sie nicht, doch danach hat kaum jemand gefragt. Am Ende blieb sie allein zurück, mit all dem Geld, um das sie jeder beneidete - und genau dort lag ihr eigentliches Unglück.