Sicherheit in deutschen Stadien: Fronten zwischen Fans und Politik verhärten sich erneut – das steckt dahinter

Die Stadionsicherheit ist ein Dauerthema. Die Politik fordert schärfere Maßnahmen, Fans mehr Transparenz und Sachargumente. Die Fronten verhärten sich – mal wieder. Ein Überblick.
Vorfälle in und rund um deutsche Fußballstadien häufen sich. Auch in Stuttgart. So flogen beim Spiel gegen Borussia Dortmund in einem kurzen Ausbruch von überraschender Vehemenz sogar Klappstühle aufs Feld. Vorausgegangen war ein provozierender Torjubel der Dortmunder Spieler, direkt vor der Cannstatter Kurve. Zwar darf man diesen Vorfall bei Weitem nicht mit der blinden Gewalt gleichsetzen, wie es sie am Samstag in Dresden oder vor einigen Wochen in Magdeburg gab.